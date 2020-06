Doria anuncia multa de R$ 500 a quem não usar máscara nas ruas a partir de 1º de julho

Por Samara Matos, na redação

Nesta segunda-feira (29), o governador João Doria (PSDB) anunciou que as pessoas que forem flagradas sem máscara em áreas públicas vão receber multa no valor de R$ 500. A medida começa valer a partir de quarta-feira, dia 1º de julho com a fiscalização e apoio das prefeituras municipais.

“A pessoa física que desrespeitar a determinação terá que apresentar seus documentos para a emissão da multa. A responsabilidade é da Vigilância Sanitária dos estados e dos municípios. Se houver necessidade, a vigilância poderá recorrer à Polícia Militar o Guarda Civil Municipal”, declarou Doria.

Os estabelecimentos também podem ser multados. Neste caso, a multa será de R$ 5 mil por cliente sem máscara dentro do estabelecimento. “Se tiverem dez pessoas, serão dez multas sucessivas, se tiverem 20 pessoas serão 20 multas sucessivas”, afirmou o governador.