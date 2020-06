Região terá semana gelada com temperatura abaixo de 10ºC

Direto da redação

A semana vai ser de muito frio em toda a região. De acordo com o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), o ar de origem polar manterá as noites e os começos de manhã gelados, com temperaturas abaixo de 10° C.

Depois de um fim semana nublado, o sol volta a ganhar espaço na segunda-feira (29) com temperatura variando entre 12ºC e 23ºC. Já na terça-feira o tempo volta a ficar encoberto com mínima de 15ºC. Na quarta o sol aparece entre nuvens e os termômetros apontam máxima de 23ºC e mínima de 16ºC.

Na quinta e sexta-feira a temperatura deve cair chegando a marca de 9ºC e máxima de 17ºC, segundo o INMET o tempo será encoberto com pancadas de chuva nos dois dias.