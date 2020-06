Efetivo da GCM de Taboão da Serra ganha mais 42 guardas

Por Allan dos Reis, na redação

A corporação da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra realizou na manhã desta terça-feira (23) a formatura de mais 42 GCM’s, sendo 38 homens e quatro mulheres. Eles passaram por treinamento durante meses e agora estão aptos a realizarem o serviço de patrulhamento nas ruas.

“Vocês que estão iniciando tem em suas mãos a responsabilidade de trazer a sensação de segurança à nossa população. Em seus ombros tem responsabilidade muito grande. Não vai ser sempre uma maravilha e vão se deparar com momentos difíceis. Vão se deparar frente a frente com o crime, com bandidos, traficantes, estupradores, sequestradores. E durante a vida de vocês terão vários momentos como esses. E são esses momentos que os engrandecem, que fazem de vocês homens diferentes”, discursou o prefeito Fernando Fernandes (PSDB).

Com a formação e juramento feito, o efetivo da GCM de Taboão da Serra chega a 259 guardas. Em junho, a corporação completou 29 anos de sua criação.