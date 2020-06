Prefeitura de Taboão realiza teste rápido da COVID-19 no Pq. Pinheiros

Direto da redação

Nesta quarta-feira (24), a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra realizou testagem em massa do Covid-19, no Parque Pinheiros, no estacionamento da unidade do PAD (Programa de Assistência Domiciliar).

Para realizar a testagem é necessário está com documento de identidade. O teste rápido identifica em 15 minutos os anticorpos no sangue. Com isso, será possível mapear quantas pessoas já pegaram o vírus mesmo que não tenham demonstrado sintomas, permitindo calcular o quão espalhado está o vírus.