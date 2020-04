Embu das Artes aprova lei que torna o uso de máscara obrigatório no município

Direto da redação

Os vereadores de Embu das Artes aprovaram na sessão desta quarta-feira (29) o projeto de lei que torna obrigatório a utilização de máscaras de proteção nas ruas, nos comércios e no transporte público. Essa é mais uma medida adotada contra o Covid-19.

“É importante que as pessoas com os sintomas da doença utilizem máscaras ao sair em público para evitar contaminar outras pessoas. No entanto, especialistas têm alertado diariamente que existem elevadas cargas virais em indivíduos que possuem o covid-19, mas que não apresentam sintomas, nesses casos as máscaras são um importante aliado no combate da disseminação do vírus”, diz a justificativa do projeto.

O presidente da Câmara, Hugo Prado (PSB) deve enviar o projeto ainda nesta quarta para que o prefeito Ney Santos (Republicanos) possa sancionar – ou não – a lei e fazer a devida regulamentação.

DADOS DO CORONAVÍRUS

No boletim divulgado nesta terça-feira (28), a Secretaria de Saúde informa que no município de Embu das Artes tem 79 casos confirmados com 14 mortes. Há ainda 477 casos suspeitos.