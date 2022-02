Embu das Artes completa 63 anos nesta sexta-feira (18)

Por Allan dos Reis, na redação

Conhecida por sua riqueza cultural com a tradicional feira de artes, Embu das Artes completa nesta sexta-feira (18) 63 anos de sua emancipação política-administrativa. Até 1959, pertencia a Itapecerica da Serra, cidade-mãe da região.

Segundo estimativa do IBGE, o município tem mais de 279 mil habitantes e aos finais de semana, recebe outros milhares de turistas que lotam as ruas do centro histórico. A Feira de Artes foi declarada pelo Governo do Estado como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo.

Embu das Artes é governada pelo prefeito Ney Santos (Republicanos), reeleito em 2020, para mais um mandato de quatro anos. O vice é Hugo Prado. A Câmara Municipal é composta por 17 vereadores.

Apresentações culturais

Para comemorar a data, no dia 18/2, artistas da cidade vão se apresentar no Centro Cultural Mestre Assis do Embu, Largo 21 de Abril, 29, Centro, conforme a programação:

15h00 – Abertura

15h15 – Dança

15h30 – Música (violino)

15h45 – Balé

16h00 – Literatura de cordel

16h15 – Música (saxofone)

16h30 – Dança cigana

16h45 – Música (violão)

17h00 – Banda Municipal de Embu das Artes