Embu das Artes inicia vacinação contra Covid-19 dos idosos acima de 90 anos na segunda (8)

Por Samara Matos, com informações da Prefeitura de Embu das Artes

Na próxima segunda-feira (8) a Prefeitura de Embu das Artes, dando andamento no Plano Municipal de Imunização, inicia a vacinação contra a COVID-19 em idosos a partir de 90 anos. A vacinação para este grupo ocorrerá entre os dias 8 e 12/02, das 9h às 17h.

A aplicação da vacina acontece no Parque Rizzo (Rua Alberto Giosa, 390) ou a UBS do Jardim Independência (Estrada de Constantinopla, 1200). Os municipes devem comparecer no local munidos de um documento com foto, o cartão do SUS e um comprovante de residência.

A vacinação para este grupo ocorrerá entre os dias 8 e 12/02, das 9h às 17h.Não deixe para depois e ajude nossa cidade a garantir a imunização contra essa terrível doença para voltarmos o quanto antes a termos nossas vidas normais de volta.