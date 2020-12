Embu das Artes realiza teste gratuito para covid-19 no Parque do Rizzo

Da Prefeitura de Embu das Artes

A Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria de Saúde, disponibilizou ao munícipe, desde novembro, a testagem gratuita para covid-19 que ocorre no Parque Francisco Rizzo.

Não é necessário agendar, basta chegar ao local com documento RG e o cartão do SUS para realizar o teste tipo RT-PCR, cujo material de escolha para análise é a secreção respiratória, colhida no nariz e na garganta por meio do swab (instrumento semelhante a um cotonete). Pessoas de todas as idades podem realizar o exame.

O resultado leva em torno de 7 dias para ficar pronto e é enviado no celular ou no e-mail do paciente. Mas se após este prazo o paciente não receber o diagnóstico, poderá retirá-lo diretamente no Parque Francisco Rizzo.

Se o teste der resultado positivo, o paciente deverá procurar a UBS de referência mais próxima de sua residência.

Serviço:

Parque Francisco Rizzo (rua Alberto Giosa, 390, Quinhaú)

Dias e horários de atendimento:

– Segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

– Sábado e domingo, das 8h às 12h