Emprega Taboão oferece 169 vagas de emprego essa semana

O Emprega Taboão, serviço ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Taboão da Serra, divulga a relação de vagas de emprego disponíveis essa semana. No total, há 169 oportunidades sendo 159 para ampla concorrência e 10 exclusivas para pessoas com deficiência (PcD). Munícipes interessados devem procurar a Unidade Pirajuçara (Estrada Kizaemon Takeuti, 1987) ou Maria Rosa (Rua Cesário Dau, 535) do Emprega Taboão. No Pirajuçara o atendimento é das 8h30 às 16h30 e no Maria Rosa das 8h às 17h, em ambas de segunda a sexta-feira.

Para se inscrever é necessário apresentar documento oficial com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de endereço. As oportunidades em empresas, indústrias e comércios da região estão sujeitas à alterações e são válidas até 24/06.

Para pessoas com deficiência são oferecidas oito (8) vagas para Ajudante Geral, uma (1) para Auxiliar de Serviços Gerais e uma (1) para Auxiliar de Marketing.

Já para ampla concorrência há 16 oportunidades para Fiscal de Loja, 10 para Operador de Telemarketing Ativo, 10 para Controlador de Acesso, nove (9) para Ajudante Geral, oito (8) para Recepcionista e oito (8) para Recepcionista com experiência em consultório clínico. Também há seis (6) vagas para Mecânico Montador e cinco (5) para Vendedor Externo. Para os cargos de

Eletricista, Auxiliar de Serviços Gerais e Serralheiro há quatro (4) oportunidades para cada cargo.

Há três (3) oportunidades para Açougueiro, Auxiliar de Manutenção e Vendedor Interno. Para Agente de Manutenção, Ajudante de Confeitaria, Auxiliar de Manutenção Predial, Encarregado de Obra, Servente de Obra, Soldador e Vendedor há duas (2) vagas para cada. Já para Jovem Aprendiz há duas (2) oportunidades para Atendente.

Para conhecer todas as vagas disponíveis acesse www.ts.sp.gov.br.

Serviço:

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Emprega Taboão

Pirajuçara

Estrada Kizaemon Takeuti, 1987

4138-2000 | de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30

Maria Rosa

Rua Cesário Dau, 535

4788-7888 | de segunda a sexta-feira das 8h às 17h