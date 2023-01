Escolas Estaduais de São Paulo recebem kits escolares de 2023

Direto da redação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), por meio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), está distribuindo mais de 3,5 milhões de kits escolares para este ano letivo. O investimento ultrapassa R$ 122 milhões e beneficia todas as 5,3 mil escolas estaduais.

Na manhã da última terça-feira (10), o vice-diretor da Escola Estadual Professora Lucia de Castro Bueno, localizada em Taboão da Serra, Josué Francisco P. Olegário de Souza e o dirigente de ensino em exercício, João Carlos da Silva receberam uma remessa de 684 kits escolares destinados aos alunos dos anos finais (6º ao 9º ano) do ensino fundamental.

Segundo o vice-diretor, a escola fará o acolhimento dos estudantes no primeiro dia de aula e eles levarão os materiais para casa para serem utilizados a partir do dia seguinte. “O kit nessa escola tem um impacto direto, principalmente na aprendizagem do aluno e no alívio do orçamento das famílias”, conta.

O dirigente interino e supervisor de ensino João Carlos explicou que a dinâmica de entregas é “adequada e eficiente, ou seja, as escolas recebem diretamente o material para distribuição aos alunos, o que facilita e agiliza a logística, fazendo com que o aluno receba nos primeiros dias do ano letivo”.

“O material é um apoio importante para o desenvolvimento das aulas e atividades necessárias à construção dos conhecimentos. O material garante equidade e possibilita um retorno às aulas muito mais seguro para nossas crianças e jovens”, conclui João Carlos.

Sobre os kits

O kit dos anos iniciais (1º ao 5º ano) do ensino fundamental é composto por 12 produtos diferentes, totalizando 31 unidades de materiais, como cadernos, lápis de cor e giz de cera, entre outros. Para os anos finais são 13 produtos, como cadernos, canetas, lápis de cor, tesoura, entre outros, totalizando 32 unidades. Já o kit para o ensino médio contém 11 produtos, como cadernos universitários, canetas esferográficas, transferidor e outros materiais, totalizando 26 unidades.