Prefeitura de Taboão da Serra fecha parceria com Senai para “Cursos de Verão 2023”

Direto da redação

Os munícipes de Taboão da Serra têm uma oportunidade de iniciar o ano aproveitando cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento profissional. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE), através do programa “Fábrica de Talentos” selou uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) para a realização do projeto que “Cursos de Verão 2023”.

Os cursos oferecidos são de Construtor de Alvenaria, Instalação de Drywall e Operador de Logística. Os dois primeiros serão realizados na Escola de Construção Civil, e o último será na Escola de Gastronomia e Hotelaria. As inscrições serão realizadas presencialmente até 19/01 nas unidades da realização dos cursos.

“É muito importante oportunizar as pessoas que querem se qualificar e aprimorar sua área profissional. Agradeço ao Senai pela parceria e por ajudar a proporcionar essa experiência para Taboão da Serra”, explicou e agradeceu o prefeito Aprígio.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Wanderley Bressan, falou sobre o projeto “Fábrica de Talentos” e convidou os munícipes para participarem do projeto “Cursos de Verão 2023”. “Através do programa da Fábrica de Talentos, é possível realizar sonhos de muitas pessoas de Taboão da Serra, essa união com o projeto Cursos de Verão 2023 é mais uma prova disso. Convido a todos que tenham interesse nos cursos a participarem e não perderem essa grande oportunidade”, afirmou e convidou.

*Informações dos cursos e requisitos:*

O curso de Construtor de Alvenaria terá no total uma duração de 160 horas para qualificação profissional. Ao todo, serão liberadas 32 vagas para inscrição, sendo 16 vagas no período da manhã e 16 vagas no período da tarde. As aulas irão acontecer de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, ou das 13h às 17h, e estão previstas para começar dia 24/01 e com término previsto no dia 05/04. Para ingressar no curso, o aluno deve ter completado a 5ª série do Ensino Fundamental e ter no mínimo 18 anos.

Para o curso de Instalação de Drywall, serão liberadas 16 vagas, as aulas acontecerão aos sábados, das 8h às 17h, e estão previstas para começar no dia 28/01, e termina dia 04/03, totalizando 40 horas de curso para aperfeiçoamento profissional. Para iniciar o curso, o aluno tem que ter completado a 5ª série do Fundamental, ser maior de 18 anos e ter concluído o curso de qualificação na área de Construção Civil, ou comprovar experiências ou conhecimentos anteriores adquiridos no trabalho ou meio informal.

E por último, o curso de Operador de Logística terá 60 vagas disponíveis, sendo 30 para o período da tarde e as outras 30 para o período noturno, as aulas acontecerão de terça a sexta-feira, das 13h às 17h ou das 18h às 22h. O curso está previsto para começar dia 07/02 e termina dia 26/04, totalizando 160 horas de qualificação profissional. Para vincular-se no curso, o aluno tem que ter concluído o Ensino Fundamental e ter no mínimo 16 anos de idade.

*Inscrições:*

As inscrições serão presenciais e por ordem de chegada. É necessário comparecer com cópias do RG e CPF, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade exigido para o curso.

O período de inscrição será até 19/01, de segunda a sexta-feira.

*Locais para se inscrever:*

Escola de Construção Civil – Rua Porfírio Herdeiro, 414, Jardim das Oliveiras, Taboão da Serra. Telefone: (11) 4138-1146 / 4786-2593

Escola de Gastronomia – Rua Joaquim Faustino de Camargo, 108, Jardim São Paulo, Taboão da Serra. Telefone: (11) 4787-3811 / 4787-3764