Escolas Municipais de Embu das Artes começam a suspender aulas devido ao coronavírus

Por Samara Matos, na redação

As aulas nas escolas municipais de Embu das Artes serão suspensas por conta da epidemia do novo coronavírus (Covid-19). O prefeito Ney Santos (PRB) anunciou em vídeo no sábado (14), que a partir desta segunda-feira (16) a suspensão vai acontecer gradualmente e a pausa total das atividades deve ser feita na próxima segunda (23), caso a situação não melhore.

“Decidimos seguir o que está determinando a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Essa semana aula normal para analisar os próximos passos. Mas, você que [já] tem condições de segurar o seu filho em casa [ou] que está com filho resfriado ou algum tipo de dificuldade, evite levá-lo à escola para que possamos evitar grande aglomeração. Se até o dia 23 de março não voltar ao normal a situação, vamos antecipar as férias dos nossos alunos e profissionais”, diz Santos.

Durante a semana que as aulas serão gradualmente suspensas, eles terão as faltas justificadas e suas famílias poderão se organizar no decorrer desse tempo. Segundo a Prefeitura, mesmo sem casos confirmados da doença em Embu das Artes, a decisão foi tomada para evitar a propagação do novo coronavírus.

O Governo do Estado anunciou na sexta (13) que as aulas nas escolas estaduais também serão suspensas integralmente a partir da próxima segunda (23).