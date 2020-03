Fernando Fernandes decreta situação de emergência na saúde pública de Taboão

Por Samara Matos, na redação

Na tarde desta segunda-feira (16), o prefeito Fernando Fernandes (PSDB) anunciou em vídeo que assinou decreto de situação de emergência na saúde do município e suspendeu todas as atividades municipais para evitar a transmissão do novo coronavírus.

“Não temos nenhum caso suspeito da doença. Mas, o momento é de preocupação e de nos prepararmos para diminuir a possível transmissão, riscos e gravidades dos casos. Hoje me reuni com secretários e a equipe técnica da saúde municipal e tomamos a seguinte medida: assinei decreto de situação de emergência em saúde. Precisamos proteger toda a sociedade, [por isso] não saia de casa sem necessidade. Todas essas medidas precisam ser tomadas para que evitemos o pior”, diz Fernando Fernandes.

As medidas tomadas são: suspender as aulas na rede pública a partir da próxima segunda-feira (23), suspender as aulas dos cursos profissionalizantes municipais (Escola Lado a Lado), dos cursos da Secretaria de Cultura, as atividades da Secretaria de Esporte, atividades na Secretaria de Assistência Social e proibir os eventos públicos com aglomeração de pessoas.

Fernandes sugere que as escolas e faculdades particulares suspendam suas aulas e que a empresa responsável pelo transporte municipal intensifique a limpeza dos ônibus após cada viagem.

Todas as medidas estão sendo tomadas com a orientação do Ministério da Saúde e do Governo do Estado de São Paulo.