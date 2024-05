Ex-prefeito Dr. Evilásio é diagnosticado com tumor no pâncreas e diz confiar na “fé e na ciência” em sua recuperação

Direto da Redação

O ex-prefeito de Taboão da Serra, Dr. Evilásio Farias, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e – pelas redes sociais – nesta quinta-feira (16) tornou seu tratamento público e agradeceu aos amigos e amigas, que enviam mensagens positivas. Ele já realiza tratamento de quimioterapia em hospital em São Paulo.

“Fui diagnosticado com um tumor no pâncreas, [e] já estou em tratamento quimioterápico. Caminho agora por duas estradas: a da ciência e a espiritual, quando as duas se encontrarem lá na frente, declararei que venci esta batalha”, diz Evilásio em mensagem aos amigos.

Dr. Evilásio Farias foi prefeito de Taboão da Serra entre os anos de 2005 a 2012. Antes disso, já havia sido vereador, deputado federal, secretário municipal na cidade de São Paulo, entre outros cargos de relevância política. Ele também é pré-candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano e seria um dos convidados do Na Redação Podcast, mas – em comum acordo – a entrevista foi adiada para outro momento.