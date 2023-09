Ex-presidiário é executado com 14 tiros em bar de Itapecerica da Serra

Um ex-presidiário, identificado como M. Pereira, de 43 anos, foi executado a tiros, em um bar na rua Tulipa, no bairro do Jardim Sônia Maria, em Itapecerica da Serra na noite de quarta-feira (27).

A vítima cumpria pena por homicídio desde 2012. Márcio havia deixado o sistema prisional no dia anterior, na terça-feira (26). De acordo com o repórter Thiago Gardinali, da Record TV, o homem estava dentro de um bar jogando sinuca no momento em que dois homens em uma moto, ambos de capacete, se aproximaram e atiraram contra a vítima.

Segundo informações da polícia, o homem levou aproximadamente 14 tiros disparados por uma arma 9mm. Até o momento não há detalhes a respeito da motivação do crime, tampouco sobre o autor. O delegado de plantão do município esteve no local realizando a perícia.

O caso está sendo registrado na Delegacia de Itapecerica da Serra.