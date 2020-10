Ex-secretário de segurança de Embu das Artes é morto a tiros após confusão em bar

Direto da redação

Foi enterrado nesta segunda-feira (12), o ex-secretário de segurança pública de Embu das Artes, Denis Pinto Viana (39 anos), morto a tiros na madrugada de domingo após uma confusão dentro de um bar no bairro Jardim Flórida. Outras três pessoas foram baleadas no local e socorridas a hospitais da região.

As causas do crime ainda não foram reveladas, mas Viana foi morto a tiros disparados por Policiais Militares, que também estavam no local. A Corregedoria da PM acompanha as investigações.

O ex-secretário era candidato a vereador em Embu das Artes pelo PSC, partido da coligação do prefeito Ney Santos (Republicanos), que disputa a reeleição.