Expo CIEE Virtual promete abordar as profissões do futuro

Direto da redação

Por causa da pandemia ocasionada pelo Covid-19, o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) vai realizar o seu tradicional evento, que liga jovens a instituição de ensino e empresas do mercado de trabalho, de forma online.

A partir do dia 9 de novembro até o dia 13, a Expo CIEE Virtual aposta na interatividade para levar uma programação com palestras com foco nas profissões do futuro.

Na programação também estão confirmadas palestras e talks sobre temas do universo jovem; emissão de certificado em tempo real; possibilidades de recrutamento e seleção, com oferta de vagas de estágio e aprendizagem.

Também haverá vestibulares online, teste vocacional, dicas para o ENEM, cursos gratuitos do Google Ateliê Digital e Escape Room Virtual.

Empresas confirmadas

Com estandes online, o evento, que é totalmente gratuito, estará disponível 24 horas por dia entre os dias 9 e 13 de novembro. O período de inscrições para os estudantes tem início em outubro.

Entre os patrocinadores confirmados estão Google, Anhembi Morumbi, FMU, Laureate Brasil, Curso Objetivo, UNIP, Cruzeiro do Sul Educacional, UNISA, Universidade São Judas, IBMEC e Estácio.

“Nossa feira une entretenimento, capacitação para o mundo do trabalho e qualificação para o jovem. Por causa do distanciamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, este grande evento será realizado a distância, por meio de uma plataforma interativa, apresentando pavilhão virtual cheio de novidades para os jovens de todo o Brasil”, afirma o supervisor de Feiras do CIEE, Alexandre Altenfelder.

Para mais informações, acesse: expociee.com.br