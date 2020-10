Exposição na Linha 4-Amarela do metrô aborda saúde emocional em tempos de pandemia

Direto da redação

A concessionária que opera a Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo, ViaQuatro, promove uma exposição cultural de obras que abordam o tema da saúde emocional em tempos de pandemia.

Com a perspectiva de abordar um olhar feminino, aproveitando indiretamente a onda de discussões de temas referente ao Outubro Rosa, a exposição procura trazer reflexões sobre o isolamento social.

Com curadoria de Vera Simões, “Afastamentos” é uma série de 19 colagens, com sobreposição de letras, que estimulam a reflexão sobre o momento de distanciamento social. Patrícia Lopes é a responsável por produzir as peças.

Com “Um dia de cada vez”, a ilustradora Bruna Bandeira toca em assuntos como autoestima, relacionamentos e autocuidado. As obras passarão por três estações, a partir de Paulista. “Um dia de cada vez” é formada por 10 painéis, com mensagens motivacionais junto aos desenhos, como forma de contribuir para as pessoas enfrentarem melhor o momento.

Ainda dentro do roteiro cultural oferecido pela ViaQuatro em outubro, a mostra “Flores em Versos – Canções Floridas” chega à Estação Faria Lima. São 10 painéis com uma combinação entre imagens de flores e versos de músicas selecionadas pelo produtor cultural Maurício Coutinho.

SERVIÇO:

“Afastamento”

Estação Luz: Até 30 de outubro

“Um dia de cada vez”

Estação Paulista: Até 30 de outubro

Estação Luz: de 2 a 30 de novembro

Estação Faria Lima: de 1 de dezembro a 8 de janeiro de 2021

“Flores em Versos – Canções Floridas”

Estação Faria Lima: Até 30 de outubro