Fábrica de Empregos abre 100 vagas para os cursos de Técnicas de Vendas e Operador de Telemarketing

Por Samara Matos, na redação

A Fábrica de Empregos de Embu das Artes está com inscrições abertas para os cursos de Técnicas de vendas e operador de telemarketing. São 100 vagas com 32 horas de duração. Podem participar jovens a partir de 16 anos. A inscrição é feita na Fábrica de Empregos com início das aulas previsto para dia 3 de março.

O objetivo do curso é que o aluno aprenda as funções gerais e toda a rotina de trabalho dessas profissões. O método de ensino envolve aulas expositivas, com dinâmicas de grupo e estudo de caso, visando aborda a importância da organização e padronização, gerenciamento de tempo, elaboração de processo e procedimentos, dentre outras funções.

Para os interessados em se matricular é necessário comparecer na Fabrica de Empregos na Rua Cerqueira César, 846, subsolo, Jardim Santa Tereza, apresentando RG e CPF.

Veja os dias e horários dos cursos:

Técnicas de Vendas (segunda, terça, quarta e quinta-feira das 8 às 11h30) Operadora de Telemarketing (segunda, terça, quarta e quinta-feira das 12h30 às 16h)