Inscrições para concurso público da Prefeitura de Taboão da Serra encerram neste sábado (15)

Por Samara Matos, na redação

Neste sábado (15), encerrar as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Taboão da serra. Os interessados devem se cadastrar no site Zambini (Clique Aqui) e pagar uma taxa de inscrição que varia entre R$ 68,50 e R$ 90. A aplicação da prova está prevista para o dia 8 de março.

São 32 vagas ao todo de Cuidador Social (Masculino), Cuidador Social (Feminino), Orientador Social e Terapeuta Ocupacional. As vagas tem como exigência ensino médio completo e experiência mínima de 2 anos, pacote Office, ensino superior completo em Terapia Ocupacional e Registro no CREFITO. A remuneração varia de R$1.635,00 a R$2.725,00 de acordo com o cargo