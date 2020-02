View this post on Instagram

Estivemos hoje no município de Taboão da Serra para realizar uma doação de cobertores e roupas às vítimas das fortes chuvas que atingiram a região. Peço que colaborem doando eletrodomésticos por meio do Fundo Social SP ou direto para Prefeitura de Taboão da Serra. Nossos endereços: 1- Fundo Social: Avenida Marechal Mario Guedes, 301; 2- Cemur Taboão da Serra- Rua Elisabeth Lips 55. #fussp #governosp