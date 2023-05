Fim de Semana tem Virada Cultural com shows pertinho de Taboão da Serra: AnaVitória, Melim, Michel Teló e muito mais

Direto da Redação / Conheça o Guia Taboão Tem

A cidade de São Paulo realiza no final de semana, dos dias 27 e 28 de maio, a Virada Cultural com atrações musicais em todas as regiões. E pertinho de Taboão da Serra, terá dois palcos: Arena Butantã, do lado do Metrô Vila Sônia, e Palco Campo Limpo, pertinho da divisa.

Nos dois palcos tem shows de Roberta Campos com Kiko Zambianchi, Nação Zumbi, AnaVitória, Melim, Supla, atrações gospel como Eli Soares e Kemuel, e infantil como Beatles para Crianças. Abaixo você confere a programação completa dos shows. Para a programação de todos os palcos, clique aqui.

ARENA BUTANTÃ (Avenida Eliseu de Almeida, 3307 – Butantã – ao lado do metrô Vila Sônia)

Sábado, dia 27 de maio

17h: Roberta Campos + Kiko Zambianchi

18h: Tássia Reis

19h: Àttooxxá

20h: Rico Dalasam

21h: Nação Zumbi

Domingo, dia 28 de maio

11h: Beatles para Crianças (infantil)

12h: Kemuel (gospel)

13h: Eli Soares (gospel)

14h: Supla

15h: AnaVitória

16h: Melim

17h: Marina Sena

PALCO CAMPO LIMPO (Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30 – Praça do Campo Limpo)

Sábado, dia 27 de maio

17h: Michel Teló

18h: Mc Mari

19h: Limão com Mel

20h: BinLaden

21h: Lexa

Domingo, dia 28 de maio

09h: Território Brincar

11h: Palavra Cantada

12h: Padre Alessandro

13h: Cassiane

14h: Jorge Vercillo

15h: Solange Almeida

16h: Papatinho

17h: L7nnon