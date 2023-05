Pedofilia: Polícia prende homem acusado de aliciar crianças e adolescentes que conhecia nas redes sociais

Direto da Redação / Clique e conheça o Guia Taboão Tem

Policiais da Delegacia da Mulher de Taboão da Serra prenderam nesta quinta-feira (25) um homem acusado de pedofilia. Apesar da prisão ter ocorrido na cidade de Campinas, uma das vítimas, é de Taboão, e ele foi encaminhado à cela no 1º Distrito Policial.

De acordo com a Polícia Civil, “a primeira vítima apareceu na delegacia em Abril, narrando que jogava Roblox, um jogo online. Ocasião em que conheceu o autor. Posteriormente, a vítima trocou WhatsApp com o autor, após o mesmo convenceu a vítima a fazer vídeo chamada, passando a exibir suas partes íntimas e a se masturbar. Solicitou para a vítima vídeos nua, mas a vítima não o atendeu. Diante da recusa, o autor passou a ameaça-la dizendo que procuraria pelos familiares da vítima. Com medo, a vítima acabou cedendo aos pedidos do autor”.

Após a prisão realizada no Ceagesp de Campinas, a Polícia fez buscas e apreensões na residência de P.P.F.S e com autorização da Justiça analisaram os celulares, onde encontraram “vasto material de pornografia infantil com crianças e adolescentes”.

Descobriu-se que P.P. conhecia as vítimas pela internet e após ganhar a confiança delas, passava a enviar dinheiro via pix e gifcard, em troca de fotos e vídeos pornográficos.