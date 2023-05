Secretário de Assuntos Jurídicos de Taboão da Serra se reúne com o vice-presidente Geraldo Alckmin

Direto da redação

O secretário de Assuntos Jurídicos de Taboão da Serra, Dr. Matheus Mota, teve uma importante reunião na quarta-feira, 17/05, em Brasília, com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que também ocupa o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, e na ocasião era o presidente em exercício. Acompanhado de Reinaldo Madureira Souza, Dr. Matheus Mota discutiu assuntos relevantes para o desenvolvimento de Taboão da Serra, especialmente nas áreas de segurança, saúde e infraestrutura.

“Tive a oportunidade de despachar com o presidente em exercício, Dr. Geraldo Alckmin, sobre temas de grande importância, como a busca de recursos junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) para o monitoramento das escolas, por meio do programa especial de Segurança nas Escolas, no qual Taboão da Serra está inscrito”, afirmou Dr. Matheus Mota.

“A pedido do prefeito Aprígio, também apresentei uma solicitação para a reforma do antigo prédio do Centro de Referência da Mulher e discuti um projeto de combate às enchentes que será protocolado no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Agradeço ao presidente em exercício Geraldo Alckmin pela recepção e por estar ao nosso lado nessa luta”, acrescentou o secretário de Assuntos Jurídicos.

O prefeito Aprígio destacou a importância dessa aproximação entre o Governo Municipal e o Governo Federal. “Essa reunião representa o compromisso incansável que temos com o progresso e a melhoria da nossa querida cidade. Agradeço ao presidente em exercício e Ministro Geraldo Alckmin, um líder experiente e comprometido com o desenvolvimento do nosso país. Sua atenção aos nossos pleitos e visão estratégica serão fundamentais para alcançarmos os resultados desejados. Juntos, continuaremos lutando incansavelmente para reconstruir Taboão da Serra e o Brasil”, declarou o prefeito Aprígio.