Virada Cultural: trens e Metrô vão funcionar 24h e EMTU terá desvio de itinerário em linhas de Taboão e Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

As estações do Metrô de São Paulo e os trens da CPTM funcionarão em horários especiais neste fim de semana da Virada Cultural de 2023, entre os dias 27 e 28 de maio. A operação das estações será ininterrupta para que os passageiros possam chegar mais facilmente às atrações culturais que ocorrerão ao longo do final de semana.Importante lembrar que, fora do horário de operação comercial, ou seja, entre meia-noite e 04h da manhã, as estações estarão fechadas e apenas os passageiros que chegarem à CPTM por meio de integrações com o Metrô poderão embarcar. Os intervalos médios entre os trens serão de 30 minutos nas cinco linhas da companhia neste horário especial.

O Metrô funcionará ininterruptamente do sábado (27) para o domingo (28). Confira o funcionamento do Metrô na madrugada do sábado para o domingo:

Estações São Bento, da linha 1-azul, e Anhangabaú, da linha 3-vermelha: funcionarão para embarque e desembarque. O embarque nestas estações será possível pelo acesso do Vale (São Bento) e acesso Formosa (Anhangabaú).

Todas as demais estações, nas linhas 1-azul, 2-verde, 3-vermelha e 15-prata estarão fechadas durante a madrugada, porém atenderão o desembarque de passageiros.

As linhas da ViaQuatro e da ViaMobilidade também terão funcionamento especia. Confira:

Linha 4-amarela: as estações Luz, República, Paulista–Pernambucanas e Pinheiros estarão abertas para transferência e desembarque. A Estação Vila Sônia-Prof. Elisabeth Tenreiro permanecerá aberta para embarque e desembarque, devido aos eventos nas proximidades da estação. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque. A operação de ônibus Vila Sônia a Taboão da Serra será ininterrupta.

Linha 5-lilás: as estações Santa Cruz, Chácara Klabin e Santo Amaro estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações ficarão abertas apenas para desembarque.

Linhas 8-diamante e 9-esmeralda: as estações Barra Funda, Pinheiros e Santo Amaro, Presidente Altino e Osasco estarão abertas para transferência e desembarque. As demais estações permanecerão abertas apenas para desembarque.

A oferta de trens para a Virada Cultural poderá sofrer ajustes com base na variação da demanda. Haverá reforço das equipes de segurança e estratégias de fluxo implantadas nas estações impactadas pelo evento, caso necessário.

A EMTU terá desvio de itinerário em nove linhas metropolitanas que circulam nas avenidas Eliseu de Almeida e Pirajussara, no bairro do Butantã, local onde estão programados eventos da Virada Cultural. Os serviços 033, 068, 079, 089, 191, 241, 300, 511 e 841 vão operar com porta esquerda e foram autorizadas pela SPTrans a circularem pelo corredor da avenida Francisco Morato. Agentes da EMTU vão monitorar a operação e orientar os passageiros.