Fundação Gibi de Taboão da Serra é beneficiada pela Impacto, empresa que une doadores a instituições

Da redação, com informações da IMPACTO

Com sede na região do Jardim São Judas, em Taboão da Serra, a Fundação Gibi é uma das instituições beneficiadas pela Impacto, empresa social que conecta doadores a instituições que necessitem de suporte para estruturar e crescer. Outras quatro instituições do Rio de Janeiro também foram beneficiadas.

Os recursos, portanto, são utilizados para pagar as inscrições dos alunos nos campeonatos e a falta de infraestrutura e de materiais como kimonos, luvas, faixas, tatames e equipamentos de proteção.

“Nossa relação com a IMPACTO é excelente. Recebemos o primeiro aporte financeiro para compra dos uniformes das crianças do karatê e seguimos todos os processos de compra e prestação de contas com agilidade e transparência. A doação é muito importante. Doar é um gesto de amor ao próximo, é ajudar a transformar vidas e cenários através de atitudes”, diz Eduardo Santos, coordenador do projeto.

“Ao falarmos de investimento social, colocamos o indivíduo como agente de transformação, que entende que, ao apoiar um projeto, gera valor para toda a cadeia produtiva e está investindo em um futuro melhor para a sociedade”, diz a fundadora e CEO da Impacto, Camila Soares.

E completa. “A tecnologia e a inteligência de dados nos permitem criar uma rede de colaboração e confiança, que coloca cada vez mais pessoas no papel de investidor a partir da percepção de que é rápido, fácil e vantajoso gerar impacto positivo em qualquer lugar, sem dúvida ou necessidade de estar na linha de frente”, diz.

A Fundação Gibi começou em 2017 e leva o nome do técnico e ex-atleta Gibi, oferecendo aulas de boxe, karatê, muay thai, capoeira e jiu-jitsu para 245 crianças e jovens. Além disso, a organização conta com 18 alunos competindo profissionalmente.