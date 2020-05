Futsal Feminino Taboão/Magnus lança treinos online para atletas durante quarentena

Por Ricardo Lima, comunicação PMTS

O futsal feminino Taboão/Magnus, encontrou uma alternativa para o controle das atividades dos atletas em seus treinos individuais. Visando manter o nível físico das jogadoras, a comissão técnica optou por monitorar todos os exercícios diários por meio de vídeo, criando uma rotina que se assemelhe ao máximo ao habitual.

Segundo a treinadora do Taboão/Magnus, Cris Souza, o treino online tem como objetivos melhorar a mobilidade articular, desenvolver força e resistência de força dos diversos músculos e manter o contato com a bola. “Os treinos diários nos mantém na rotina do trabalho, importante tanto para a preparação das capacidades físicas, quanto para a saúde mental”, disse.

Com o objetivo de incentivar os torcedores a continuarem em suas casas neste período de isolamento social, a comissão técnica comanda uma série de exercícios aplicados nas atletas e que também poderão ser repetidos com facilidade pelo público em geral. A atividade será preparada e adaptada para todos os níveis, do iniciante ao avançado, conforme a condição física de cada pessoa que estiver assistindo.

De acordo com a pivô do Taboão/Magnus, Su Reis, a equipe segue firme e forte em sua rotina de treinamentos durante a pandemia realizando os treinamentos por aplicativo. “É muito diferente a gente poder ser treinada diariamente com a supervisão da comissão técnica. Mesmo que a chateação de estar longe apareça, com a rotina de treinos a motivação reaparece e seguimos com determinação a nossa preparação”, falou.

As categorias de Base do Taboão/Magnus também aderiram aos treinamentos online, dessa forma, as atletas do Sub 13, Sub 15, Sub 17 e Sub 20 se mantêm em atividade desde que os treinos presenciais foram suspensos.

Para assistir e participar basta ter uma conta no facebook e Instagram e seguir o perfil oficial da equipe, o @futsalfemininotaboao.