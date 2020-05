Taboão da Serra amplia grupos que podem fazer o exame do coronavírus

Por Allan dos Reis, na redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra amplia a partir desta segunda-feira (18), os grupos de pessoas que podem fazer o exame RT-PCR para detectar o coronavírus (Covid-19). Até o momento, os testes eram feitos apenas nos pacientes internados e nos trabalhadores da saúde e da segurança, que apresentavam sintomas.

“Vamos aumentar os grupos de pessoas que vão poder fazer o exame para detectar o coronavírus. Pessoas com sintomas de gripe com mais de 60 anos ou pessoas com qualquer idade e [que tenham] problemas de saúde como doenças cardíacas, quem já teve derrame, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Moradores em situação de rua, trabalhadores das áreas de segurança, limpeza pública e transporte público”, afirma o prefeito Fernando Fernandes.

Até essa segunda, o município tem 331 casos confirmados com o registro de 46 mortes. Dos infectados, 167 pacientes estão clinicamente curados.