Ginasta Daiane dos Santos é a estrela dos 25 anos da Cooperativa Vida Nova

Por Allan dos Reis, na redação

A ginasta olímpica e campeã do mundo Daiane dos Santos é a estrela das comemorações dos 25 anos da Cooperativa Habitacional Vida Nova, que lançou uma série em vídeo com quatro programas em seu canal no Youtube, mostrando histórias de famílias que conquistaram o sonho da moradia própria.

Daiane dos Santos também é cooperada e mora no Condomínio Castanheiras, em Taboão da Serra. Na série, com direito a muita emoção, ela vai até a casa dos cooperados, que falam da relação de confiança com a cooperativa e de seus sonhos. “Eles [os cooperados] deram um grande salto junto com a Cooperativa Vida Nova para uma moradia digna com preço justo. E esse salto transformou a vida e lar deles”, diz.

Nesses 25 anos, a Cooperativa entregou em Taboão da Serra 7.528 apartamentos, divididos em 9 grupos, além de construir um Centro Empresarial, com escritórios e um hotel da Rede Transamérica.

Em Embu das Artes, as obras estão a todo vapor e serão entregues 9.264 apartamentos. Os primeiros prédios de todos os grupos já foram entregues e neste ano devem ser sorteados o segundo prédio desses grupos.

