Governo anuncia retomada de aulas nas escolas estaduais a partir de 8 setembro

Por Samara Matos, na redação

Nesta quarta-feira (24), o governo de São Paulo anunciou que as aulas da rede estadual vão retornar a partir do dia 8 de setembro. A recomendação é que as escolas privadas também sigam a iniciativa do governo.

Foi estabelecido um “Plano de Retomada da Educação” que inclui escolas municipais e estaduais de todo o estado – educação infantil, básica e ensino superior. De acordo com o governador João Doria (PSDB), a retomada será feita de forma “gradual, responsável, cuidadosa e segura”.

A retomada será feita em três etapas. Na fase 1, a partir do dia 8 de setembro, será usada até 35% da capacidade física das escolas. Na fase 2, até 70% e, na fase 3, capacidade total. Se uma região regredir para a fase 1 ou 2 do Plano São Paulo, as aulas presenciais voltam a ser interrompidas. Para que mais de 70% dos alunos voltem a ter aulas presenciais, será preciso que o estado inteiro esteja na fase verde do ranking estadual.

Além disso, as escolas devem promover a cultura de atenção aos procedimentos de higiene pessoal, ventilação, sanitização dos ambientes e manter o distanciamento no mínimo, 1,5 metro.