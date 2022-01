Hipermercado Extra fecha as portas em Taboão dia 14 de janeiro

Por Samara Matos, na redação

A unidade do hipermercado Extra Taboão vai fechar as portas e encerrar as atividades na próxima sexta-feira (14). Sendo assim, todos os produtos estão em liquidação e quase zero estoque. O Grupo Pão de Açúcar, responsável pelo Extra, vendeu os pontos comerciais para o Assaí Atacadista e já iniciou o processo de transição da negociação.

Na entrada, um cartaz avisa. “Esta loja fechará dia 14/01″ diz. Em um outro cartaz a loja avisa “Informamos que encerramos nossas operações nessa loja e pedimos que direcione-se para nossas lojas mais próximas. Pão de açucar Real Parque, Pão de Açucar Morumbi. Gratos” informa.

A rede Extra, que pertencia ao Grupo Pão de Açúcar, foi vendida a rede de atacado Assaí por valor estimado em R$ 5 bilhões. A unidade taboanense foi inaugurada em março de 2001.

A informação, segundo funcionários, a loja vai passar por ampla reforma e será reaberta, em 2022, como Assaí, rede de atacado. Por enquanto, a loja funciona de segunda à sábado das 7h às 23h e aos domingos, das 7h às 22h.

Além disso, a CLÃ dos Bichos, informou que para agendar banho e tossa é necessário comparecer na unidade do Embu das Artes, JD. Casa Branca ou na unidade da Caetano Barrela ou também ligar no WhatsApp (11) 9.81791660. Todas as outras lojas que estão dentro da unidade Extra Taboão estão em liquidação e irão encerrar as atividades no local dia 14 de janeiro. Cada loja irá anunciar seus novos endereços.

Extra Taboão

Rua João Batista de Oliveira, 47 – Centro (Taboão da Serra, divisa com São Paulo)