Homem esfaqueia esposa e mata enteado de nove anos em Embu das Artes

Direto da redação

Um menino de 9 anos morreu após ser esfaqueado pelo ex-marido da mãe na noite dessa terça-feira (16), no Jardim Santa Clara, em Embu das Artes. De acordo com a polícia, a mãe da vítima está grávida e estava sendo agredida pelo homem. Durante a briga, a criança tentou defender a mãe, mas acabou sendo esfaqueada. Em seguida, a mãe também foi ferida com a faca.

Os dois foram levados ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra, porém a criança não resistiu aos ferimentos. A mãe continua internada em estado grave.

O suspeito tentou fugir mas foi detido logo depois pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia Central de Embu das Artes, onde o caso foi registrado.