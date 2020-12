Homem que tentou matar ex-mulher e sequestrou sua filha é preso pela Patrulha Guardiã Maria da Penha

Direto da redação

Nesta terça-feira (8), a Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra prendeu homem que tentou matar sua ex-mulher e sequestrou a filha de 13 anos. A mulher sofreu agressões e foi socorrida. A adolescente foi resgatada sem nenhum ferimento.

Tudo começou quando os guardas foram acionados no Pronto Socorro do Antena para averiguar uma ocorrência de violência contra mulher. Chegando ao local, a vítima informou que o ex-companheiro invadiu a casa armado e a agrediu. Ele também efetuou um disparo que não atingiu a mulher.

A vítima foi levada a delegacia da mulher para realizar Boletim de ocorrência Ao voltar para casa viu que o agressor tinha sequestrado sua filha. A patrulha Guardiã foi novamente acionada, dessa vez, pela mulher.

A negociação do agressor era uma conversa com a ex-companheira em troca da menina. Então, a patrulha juntamente com as viaturas de plantão descaracterizados, foram até o endereço indicado pelo agressor mas não o encontraram. Ele foi encontrado Mas, os Guardas continuaram a buscar e ele só foi encontrado momentos depois junto com a adolescente em um local próximo ao indicado pelo agressor.

A menina foi libertada sem ferimentos. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 38 com numeração suprimida.

O homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. Ele responderá por ameaça, sequestro e cárcere privado, violência doméstica e tentativa de homicídio e feminicídio.