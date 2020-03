IBGE abre 85 vagas na região para trabalho temporário no Censo 2020

Por Samara Matos, na redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), está com inscrições até 24 de março para contratar 29 funcionários temporários em Taboão da Serra para realizar o Censo Demográfico em 2020. A taxa de inscrição varia entre R$ 23,61 e R$ 35,80. O cadastro pode ser feito via internet, pelo site da Cebraspe.

As vagas são para Agentes Censitários Municipais (ACM), Agentes Censitários Supervisores (ACS) e Recenseadores (nível fundamental). Esses profissionais irão trabalhar na coleta de informações do Censo 2020, entrevistando os moradores de todos domicílios brasileiros.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses a cinco meses, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

Os profissionais contratados temporariamente pelo IBGE também terão direito a férias e 13º salários proporcionais, de acordo com a legislação em vigor e conforme o estabelecido pelos editais para ACS / ACM e para Recenseadores.

O edital com a relação de todos os locais de provas será divulgado em 08 de maio para ACM / ACS e em 18 de maio para Recenseadores. O cronograma completo de ambos os processos seletivos pode ser encontrado nos editais. As provas para ACM / ACS serão em 17/05/2020 e as provas para Recenseadores, em 24/05/2020.

NA REGIÃO

Entre os outros municípios, Embu das Artes tem 29 vagas de ACM e ACS, Embu Guaçu 26 vagas, Itapecerica da Serra 17 vagas, Juquitiba 4 vagas e São Lourenço 3 vagas,com salários de até R$ 2.100.