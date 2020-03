Prefeitura de Embu das Artes emite nota sobre a reintegração de posse, que acabou em confusão

Nota à imprensa

Sobre o incidente decorrente em terreno localizado na rua Quênia, no Jd. São Luiz, a Prefeitura de Embu das Artes esclarece:

O terreno que pertence à Caixa Econômica Federal estava ocupado irregularmente por diversas pessoas. No local há prédios com edificação não concluída que estão sob o risco de desabamento e, por este motivo, estava interditado pela Defesa Civil.

Houve, há alguns dias atrás, um diálogo aberto para passar a orientação aos ocupantes sobre o risco iminente e recomendação da retirada das pessoas para garantir a integridade física delas.

Levando em consideração esse quadro caótico, a gestão tem autonomia para tomar medidas administrativas visando a proteção da vida, uma vez que o local não apresentava condições de habitação.

No terreno havia cerca de 300 pessoas que ficaram contrariadas com a determinação de retirada do local. Por isso, os manifestantes iniciaram uma série de arbitrariedades como fechamento de importantes vias de acesso, vandalismo contra ônibus municipais e intermunicipais, depredação do patrimônio público, arrastão e ameaças aos servidores públicos no exercício da função.

Diante dessa situação, e no intuito de controlar os distúrbios e evitar confrontos mais graves, ocorreu a intervenção das forças de segurança pública contra os manifestantes. Não houve vítimas graves e apenas duas pessoas sofreram ferimentos leves: um GCM, que recebeu uma pedrada, e uma senhora que torceu o pé. Ambos passam bem.

O governo municipal irá apurar os atos de vandalismo para identificar os responsáveis e aplicar a punição no rigor da Lei. A desocupação foi realizada e a manifestação controlada.

Att,

Prefeitura de Embu das Artes