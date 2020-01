Inscrição do Cursinho popular da USP para 2020 termina nesta quarta (15)

Por Samara Matos, na redação– Com informações do MedEnsina

Cursinho MedEnsina, coordenado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), abriu inscrições para turmas de 2020 até o dia 15 de janeiro. A taxa de inscrição é de R$ 32. Faça sua inscrição no site.

Somente os candidatos que estão cursando o 3º Ano do Ensino Médio ou aqueles que já concluíram e tem certificado. O curso está oferecendo 270 vagas.

Os candidatos deverão fazer prova de seleção no dia 19 de janeiro. A lista de convocados para entrevista socioeconômica sairá no dia 31 de janeiro. Os encontros vão ocorrer de 3 a 7 de fevereiro. Já a relação final de aprovados será publicada no dia 10 do mesmo mês.

A prova da seleção será composta por 60 questões objetivas de Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia e Português.

Cursinho MedEnsina da USP

As aulas do cursinho MedEnsina da USP começam em fevereiro e são ministradas na própria Faculdade de Medicina da USP, de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h40. Nos fins de semana, são realizados simulados e aulas extras. Todo o material didático é fornecido gratuitamente. As aulas são ministradas por estudantes do curso de Medicina. Para mais informações, acesse o Edital ou este site.

