Junho Vermelho: Campanhas incentivam doação de sangue em SP; estoques têm nível crítico

Direto da redação

Junho Vermelho trata-se do mês de conscientização para a doação de sangue. No Estado de São Paulo, a Fundação Pró-Sangue divulga uma série de campanhas que prometem reverter a situação crítica dos estoques. Vale lembrar que na próxima terça-feira (14) se comemora ainda o Dia Mundial do Doador de Sangue.

Segundo a Pró-Sangue, os tipos O+ e O- estão em emergência. Já os A- e B- estão críticos, enquanto o AB- está em alerta. A situação reforça a necessidade de chamar a população para abastecer os bancos de sangue com urgência.

Assim, o mês já começou com a campanha “Bombeiro Sangue Bom” que, nesse ano, teve seu lançamento antecipado para o dia 2. Nessa data, a corporação esteve com um grupo de efetivos no posto Dante Pazzanese.

“Vale Cada Gota” é outra grande ação para junho. Promovida pela Johnson & Johnson MedTech, a iniciativa visa conscientizar a população sobre o quanto o sangue é um recurso valioso, raro e que precisa ser preservado.

Já para o grande dia D, dia 14, os destaques são duas ações promovidas para os doadores. A primeira é a da empresa Sanrio, que traz a Hello Kitty & Amigos para o posto Dante Pazzanese. A segunda é da Abrale/Abrasta, que promete uma surpresa especial aos candidatos de plantão na data.

Quem pode doar sangue

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, consultar site da Pró-Sangue), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato. Aqueles que quiserem doar nos postos fixos de coleta devem fazer o agendamento online pelo site.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação.