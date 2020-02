Laudo Pericial inocenta homem morto por bandidos que o acusaram de abusar do filho

Direto da redação

Na terça-feira (5), foi divulgado o laudo pericial elaborado pela Polícia Técnica-Científica do caso do morador de Embu das Artes, Murilo Aparecido Belo (31 anos), morto após ser acusado de ter abusado do filho de apenas quatro anos. Para a família, essa é a prova que o rapaz não cometeu crime e foi morto injustamente.

Murilo desapareceu no dia 7 de janeiro após atender ao chamado para ir a casa da ex-esposa no Jardim Rosana, em São Paulo, levar o filho a hospital na região do Jardim Macedônia. Ela informou que ele não chegou a sua residência como havia combinado.

O carro que o rapaz saiu foi encontrado no dia seguinte, mas sem nenhuma pista dele. No fim de semana seguinte, o corpo foi encontrado na represa Guarapiranga, em São Paulo.

Porém, dois vídeos que a Polícia Civil teve acesso mostram Murilo cercado por homens que o ameaçam e ele ‘confessa’ ter abusado do filho. Familiares e conhecidos de Murilo sempre descartaram essa possibilidade, agora comprovada por laudo pericial, divulgado por sua irmã nas redes sociais.

“Queria que esse ‘papel’ pudesse lhe trazer de volta. Mas é impossível! Eu continuarei pra todo sempre HONRANDO o seu nome e o Homem que sempre foi, meu mano. A sua integridade será eterna. Continue em Paz e vos dê a sua Paz. Esse Laudo serviu apenas para calar ‘seres humanos’ que defecaram pela boca. Pois nós, seus familiares e amigos jamais duvidamos de sua inocência. Peço que Deus continue fazendo a sua justiça, cuide de nós aí de cima. Te amo até o céu, eternamente #justicapormurilo”

A Polícia Civil continua a investigação do caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).