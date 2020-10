Linhas intermunicipais que ligam Taboão da Serra ao metrô Campo Limpo ganham mais viagens

Direto da redação*

A EMTU aumentou na quinta-feira (15) o número de partidas de duas linhas de ônibus intermunicipais que ligam Taboão da Serra ao Metro Campo Limpo, em São Paulo. Outras linhas que ligam Embu das Artes a capital paulista também tiveram acréscimo de viagens.

A linha 245 – Taboão da Serra (Jardim São Judas) / São Paulo (Metrô Campo Limpo) – teve aumento de 22 partidas. Agora são 155 viagens por dia com nove ônibus em operação, um a mais do que anteriormente.

A Linha 845 – Taboão da Serra (Condomínio João Cândido) / São Paulo (Metrô Campo Limpo) que faz o trajeto entre Taboão da Serra e Metrô Campo Limpo e é integrado com a linha 5 Lilás do Metrô, está com mais seis viagens, realizando o total de 117 partidas diárias. O número de veículos foi de 6 para 7.

A linha 125, que liga Embu das Artes (Jardim São Marcos) a Pinheiros, em São Paulo, teve um aumento de 112 para 117 viagens com a inclusão de mais um ônibus. A linha 128, que faz o trajeto entre Embu das Artes (Jardim do Colégio) e Metrô São Paulo-Morumbi e é integrado com a linha 4 Amarela do Metrô, opera com mais um ônibus, o que possibilita a oferta de 16 novas partidas, totalizando 32.

*com informações da EMTU