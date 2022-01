Lojas do SuperShopping Osasco oferecem descontos de até 50% em liquidação especial

Por Samara Matos, na redação

O SuperShopping Osasco começa o ano com uma novidade para quem ama ir às compras: a chegada da liquidação especial de janeiro. As melhores marcas de diferentes segmentos, como moda e beleza, oferecem descontos de até 50%.

A dica para arrasar na escolha do look é conferir as coleções da Renner, Hering, Fatto a Mano, Lupo e C&A. Centauro e Melissa completam o visual com os calçados confortáveis e para todos os gostos. O Boticário e Quem Disse, Berenice? são as escolhas para quem quer apostar em um creme corporal ou perfume.