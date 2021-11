Mc Donald’s abre vagas de emprego no restaurante de Taboão da Serra

A rede de restaurantes fast-foods Mc Donald´s está com vagas para diversos cargos. Foram abertas vagas em Taboão da Serra na R. do Tesouro, 414 – Parque Santos Dumont. De acordo com o anúncio, a entrevistara será no dia 23 de novembro às 10h00. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-transporte e plano de carreira.

Os interessados devem ser maiores de 16 anos. Não é exigida experiência anterior e o início é imediato. Os interessados devem comparecer com o currículo no restaurantes McDonald’s de Taboão ou entrar em contato direto com a AVAPE SP – (11) 4993-9204 ou (11) 4993-9205.