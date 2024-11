Menino de 3 anos assina seu próprio RG em Taboão da Serra e surpreende funcionários do Poupatempo

Por Samara Matos, na redação

O pequeno Fernando, de apenas 3 anos, está deixando todos impressionados com sua rapidez de aprendizado. O garoto, filho do influenciador digital Matheus Almeida, de Taboão da Serra, foi recentemente ao Poupatempo da cidade para tirar seu primeiro RG, e o que era para ser um momento especial se tornou uma grande surpresa.

Ao chegar no local, Fernando se mostrou completamente à vontade. O que parecia ser uma rotina simples, no entanto, se tornou uma cena inusitada. O menino leu e assinou seu próprio documento de identidade, algo inesperado para funcionários da unidade. “Como assim, ele está lendo?”, foi a reação de alguns dos colaboradores do Poupatempo, que ficaram surpresos com a habilidade do garoto.

O pai de Fernando, Matheus Almeida, compartilhou o momento nas redes sociais, brincando sobre a reação dos funcionários: “Bem parecido com algumas reações daqui [internet]”, escreveu ele, referindo-se ao assombro gerado pelo momento.

De acordo com Matheus, o processo foi cuidadosamente ensaiado antes da visita ao Poupatempo. “Ensaiamos um pouquinho num rascunho, e daí o Fernando foi assinar naquele tablet… Bem difícil, né? Não dá pra ver o que está saindo, mas o importante é que no fim deu tudo certo”, comemorou Matheus.

Fernando, também conhecido como Fernandinho, é uma criança prodígio que, apesar da pouca idade, já consegue ler e escrever. Sua habilidade de ler e compreender o processo de assinatura do RG impressionou não apenas os funcionários do Poupatempo, mas também milhares de seguidores de Matheus nas redes sociais.

O caso gerou um grande burburinho nas redes, com muitos elogios à inteligência precoce do garoto. “Essas crianças estão evoluindo muito rápido, hein?”, comentou Matheus, refletindo sobre a crescente quantidade de talentos mirins que têm se destacado na internet.