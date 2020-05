Mesmo com feriado, taxa de isolamento segue abaixo do ‘aceitável’ em Taboão

Por Samara Matos, na redação

O índice de isolamento social em Taboão da Serra chegou a 52% no domingo (24), de acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente divulgados pelo governo estadual neste domingo. Na sexta-feira (22), a taxa havia ficado abaixo de 50%. O índice ideal de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus é de 70%, de acordo com o Governo do Estado de São Paulo. O índice aceitável é acima de 55%.

Para tentar aumentar o isolamento, foi antecipado três feriados o de Corpus Christi e do Amor Misericordioso de Deus (Santa Terezinha) para quinta e sexta-feira e o feriado de 9 de Julho (Revolução Constitucionalista) para segunda-feira (25). Mesmo assim, o índice nesses dias permaneceram abaixo de 50%.

O município de Embu das Artes alcançou a marca de 55% de isolamento e Itapecerica da Serra 50%.

Os dados de adesão à quarentena são do sistema de monitoramento inteligente criado pelo Governo do Estado em parceria com quatro operadoras de telefonia. Ele utiliza a geolocalização de smartphones para avaliar pontos de aglomeração no estado.