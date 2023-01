Direto da redação

Na manhã deste sábado (7), um motorista perdeu o controle do veículo e se chocou em um poste de iluminação na Av.Fernando Fernandes, em Taboão da Serra. De acordo com informações preliminares há vítimas no local.



Os agentes de trânsito de Taboão já estão no local juntamente com a equipe do SAMU

Com o impacto, o veículo derrubou um poste de iluminação pública. Equipes já estão no local para restabelecer a energia.