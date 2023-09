Mutirão Castra PeTS acontece neste sábado (16) em Taboão da Serra

Da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), em parceria com a entidade de proteção animal Patre, realiza neste sábado, 16/09, mais uma edição do Mutirão Castra PeTS. A ação acontece no CCZ, a partir das 08h, e atenderá com castração e microchipagem cães e gatos pré-cadastrados cujos tutores foram avisados a comparecer no mutirão.

No dia dos procedimentos, os tutores convocados deverão levar os pets, seguindo as orientações pré-operatórias, incluindo o período de jejum. O CCZ aconselha transportar o animal em uma caixa de transporte ou bolsa apropriada, visando o conforto e segurança.

Na última edição do encontro, realizada em 26/08, mais de 130 animais foram contemplados. “Agradeço a todos os profissionais e voluntários que nos auxiliam na realização do Mutirão Castra PeTS, uma ação primordial que nos ajuda a ampliar os atendimentos que já são realizados pelo CCZ. Sabemos o quanto a castração e a microchipagem são importantes para a saúde dos animais e da nossa população, por isto seguimos promovendo ações como essa”, afirma o prefeito Aprígio.

Caso o munícipe ainda não tenha cadastrado o cão ou gato para castração, é necessário comparecer no CCZ (Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras), de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, para inscrição. É necessário apresentar comprovante de residência de Taboão da Serra, documento de identificação oficial com foto e CPF. Devido ao processo de microchipagem, uma vez concluído o cadastro, não será possível realizar alterações referentes ao animal que passará pelos procedimentos.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, recomenda a população a cadastrar o pet para castração caso ainda não tenha passado pelo procedimento. “A castração contribuiu para a redução de número de abandonos e maus tratos, além da incidência de cânceres, como o de cadeia mamária em fêmeas, por exemplo. Já a microchipagem possibilita a identificação de animais que tenha fugido, estejam perdidos ou sejam vítimas de maus tratos. Se seu animalzinho ainda não passou pela castração, cadastre já”, destacou.

Serviço:

Mutirão Castra PeTS com microchipagem animalzinho

16/09 – sábado – das 08h às 17h

Local: Centro de Controle de Zoonoses – Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras