Novo caso suspeito de coronavírus em Taboão da Serra

Direto da redação

Horas depois de confirmar que o exame de um paciente com suspeita de coronavírus deu negativo, a Secretaria de Saúde de Taboão da Serra divulgou na noite desta segunda-feira (2) que existe outro morador com suspeita de ter contraído o vírus.

Detalhes como a idade do paciente e qual pronto socorro ele foi atendido não foram divulgados. Seria um morador do bairro Chácara Agrindus. “Ele está em casa, bem, e seu exame foi enviado como prioridade”, diz Raquel Zaicaner, secretária municipal de saúde.

Esse novo caso suspeito foi revelado pelo Governo do Estado, ao revela a nova lista com as cidades quê tem casos suspeitos.