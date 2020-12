Prazo de inscrição para Vestibulinho da Etec termina nesta segunda-feira (14)

Por Samara Matos, na redação

Na próxima segunda-feira (14), termina o prazo de inscrição para os interessados em concorrer a uma vaga nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no processo seletivo para 2021. O valor da inscrição é de R$ 19 e deve ser feita diretamente no site do Vestibulinho Etec.

Em função da pandemia do coronavírus, neste ano não haverá prova presencial ou online e as vagas serão determinadas pela análise do histórico escolar. A previsão é de que o ano letivo comece de forma remota (virtual).

Em 2021 o vestibulinho da Etec oferecerá para 86.149 vagas para Ensino Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica.