Pré-candidato a governador, Guilherme Boulos visita região e afirma que metrô vai chegar a Taboão

Por Allan dos Reis, no Parque Assunção

Pré-candidato ao governo do Estado, Guilherme Boulos (Psol) fez um tour pela região sudoeste com a caravana “Virada Paulista” nesta terça-feira (14). Após agenda em Itapecerica e Embu das Artes, ele foi recebido pelo prefeito Aprígio, de Taboão da Serra, secretários municipais e vereadores.

Apesar de campos políticos distintos, Boulos foi recebido com cordialidade e recebeu promessas de votos de alguns dos presentes, especialmente pelo fato do candidato ter raízes em Taboão da Serra, onde morou, coordenou a construção dos condomínios João Cândido, e ter realizado vários atos pela região.

“Hoje foi um dia que me fez rever amigos e relembrar histórias. Morei em Taboão, no Sítio das Madres, por 10 anos e moro no Campo Limpo. Fui para Itapecerica, Embu e termino o dia em Taboão, região que fizemos muitas lutas, sobretudo por moradias populares. Ter girado a região me deixou um gostinho especial. Já fui para mais de 35 cidades no Estado, mas aqui me sinto em casa e conheço cada canto e as pessoas. E isso faz diferença”, diz Boulos.

“Gostaria muito de ter um governador que morou em Taboão da Serra. […] As cidades sozinhas não tem muito que fazer. Elas precisam de recurso do governo federal, do governo estadual, emendas de deputados, e o governador tem que trabalhar par todo Estado dele, todos os municípios”, pede o prefeito Aprígio.

E ainda fez elogios. “Eu passei a admirar o Guilherme por duas coisas, pela humildade, que parece com a minha, e como ele gosta de tratar as pessoas, porque é do jeito que ele gosta de ser tratado”, diz Aprígio, que lembrou a “invasão do terreno do Paulo Colombo” na região do Jardim Helena feita pelo MTST, coordenada por Boulos.

METRÔ TABOÃO DA SERRA

Promessa antiga das gestões tucanas no Governo do Estado, Boulos promete tratar como prioridade a extensão da Linha 4-Amarela até Taboão da Serra. Por enquanto, o metrô chega até a região do Morumbi e nos próximos dias será entregue a Estação Vila Sônia, que fica a dois quilômetros da divisa do Largo do Taboão.

“Uma coisa é certa, eles (PSDB) não têm como dizer que vão fazer alguma coisa e a gente acreditar. Precisamos ter uma alternância, renovação. Existe recurso para isso. A maior garantia que você pode fazer é identificar e carimbar o recurso. O orçamento do Estado é de R$ 285 bilhões para 2022”, diz.

CAMISA DO CATS

Guilherme Boulos foi presenteado com a camisa do Clube Atlético Taboão da Serra (CATS) pelo vereador Anderson Nóbrega (MDB), ex-presidente do time. O político ainda revelou, assim como já havia feito na visita de Haddad, que a filha tem admiração por políticos de esquerda.