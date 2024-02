Prefeitura de Taboão da Serra altera expediente durante o Carnaval

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra informa que não haverá expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 12/02 (Ponto Facultativo), e na terça-feira, 13/02 (Feriado do Carnaval). Os trabalhos serão retomados na quarta-feira de Cinzas, 14/02, às 12h.

Serviços essenciais e de relevante interesse público, como Prontos-Socorros, serviços de segurança, salvamento e serviços funerários, permanecem em regime de plantão. Essa decisão está em conformidade com o Calendário Administrativo do Poder Executivo, estabelecido por meio do Decreto Municipal Nº 17/2024.

O Governo Municipal também informa que, em virtude dos feriados e das obras de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Maria José de Albuquerque e do Centro de Especialidades Médicas (CEM), ambas as unidades não terão expediente no período de 12 a 19/02.