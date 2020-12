Primeira-dama: Luzia Aprígio vai assumir Secretaria e deve ser candidata a deputada estadual em 2022

Por Allan dos Reis, no Jardim Maria Rosa

Durante a convenção em setembro que confirmou o nome de Aprígio como candidato a prefeito, a deputada federal e presidente nacional do Podemos, Renata Abreu fez uma revelação: ela tentou convencer Aprígio para que ele permanecesse no cargo de deputado estadual e a candidata à prefeita fosse sua esposa, Luzia Aprígio.

As tentativas não avançaram e, encerradas as eleições, Luzia Aprígio foi eleita vereadora e Aprígio eleito prefeito, cargo que ambos assumem a partir do dia 1º de janeiro de 2021.

Mas a partir desta data, também começam alguns novos desafios que Luzia terá pela frente. O primeiro deles será pedir afastamento do cargo de vereadora para assumir uma Secretaria no governo. Muito além de primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Luzia terá destaque e deve assumir uma pasta importante, ela que a de “Assistência Social”. Papel que ela afirma “saber fazer” e que faz “há muito tempo”, mas que agora terá estrutura para isso.

Mas os planos políticos de Luzia Aprígio não param por aí. Ela que já cumpriu mandato de 2013 a 2016 como vereadora, tem Nos bastidores também se discute uma provável candidatura como deputada estadual nas eleições de 2022. Ela seria o nome do Podemos na região.

O grande empecilho seria o acordo firmado no segundo turno de lançar o candidato Eduardo Nóbrega, que é do MDB. Para ele ter chances de ser o candidato do grupo, o primeiro passo será mudar de partido. Porém, em entrevista recente ele diz. “Eu não pretendo disputar uma eleição tão cedo”.